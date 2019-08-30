Владивосток, 30 августа, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Такого августа, как в этом году — приморцы не помнят, заявил глава Примгидромета Борис Кубай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru Ночной Владивосток после ливня

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По крайней мере, по словам Бориса Кубая, сведений о подобной погоде даже в архивах нет.

Всего Владивосток за месяц получил более 400 мм осадков, районы Приморья и того больше — до 200% от месячной нормы.

По мнению главного синоптика края, причина такого аномального лета — это перегрев территории с соседнего Китая, вынос теплого переувлажненного тропического воздуха, что и привело к наводнениям сначала в Сибири, потом в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток и Приморский край подверглись мощным тропическим дождям, которые принесли значительный ущерб. Так, Владивосток, по предварительным оценкам, понёс ущерб в 100 млн рублей, что касается районов Приморье, то подсчёт ещё ведется.