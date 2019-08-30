Лондон, 30 августа, 2019, 04:03 — ИА Регнум. О планах существенно увеличить интенсивность переговоров с Брюсселем по выходу Великобритании из состава Европейского союза сообщили в администрации британского премьер-министра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Глава британского правительство Борис Джонсон заявил, что с приближением даты Brexit (31 октября 2019 г.) переговоры с Брюсселем должны стать регулярными — «если мы хотим согласовать сделку к тому моменту, когда мы без вариантов покинем ЕС».

На переговорах Брюссель и Лондон обсуждают условия соглашения с ЕС, без которого Brexit пойдёт по «жёсткому» сценарию.

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Напомним, Brexit должен в любом случае осуществиться 31 октября 2019 г., заверяют в Лондоне. Однако 27 августа стало известно, что британская оппозиция в парламенте планирует продвигать законопроект о продлении сроков Brexit.

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