Москва, 30 августа, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Разведку у российских границ вели в течение недели 27 иностранных летательных аппаратов, пишет 30 августа «Красная звезда».

Mil.ru На перехват воздушной цели

Российские самолёты из состава дежурных сил ПВО 18 раз поднимались на их перехват. Нарушений воздушного пространство РФ не зафиксировано.

Напомним, неделей раньше Минобороны РФ сообщило, что также было замечено 27 летательных аппаратов у российских границ.