Patriot PAC-3 на полигоне перехватил крылатую ракету на большой дальности
США, 30 августа, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Перехват крылатой ракеты американским противоракетным комплексом Patriot PAC-3 на большой дальности осуществлён на полигоне Уайт-Сэндс, сообщает корпорация Nortrop-Grumman.
(сс) U.S. Department of Defense
ЗРК Patriot
Отмечается, что испытания прошли успешно. В операции также участвовали объединённая система боевого управления системами американскими ПВО и ПРО и радиолокаторы Sentinel и Patriot.
Эти испытания подтвердили, что объединённая система способна уничтожать низколетящие цели на таких расстояниях, которые существенно превышают доступные нынешней системе Patriot.
Напомним, Patriot PAC-3 находится на вооружении в США уже 18 лет. Максимальная высота поражения ею баллистических целей составляет 15 км.