Асунсьон, 30 августа, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Грузовик, перевозивший пиво, перевернулся в городе Куругуати в Парагвае, сообщает ABC Color.

Sonny de Laat Пиво

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением во время движения по мосту, в результате чего грузовик перевернулся, а упаковки с пивом выпали на обочину и проезжую часть.

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Этим воспользовались находчивые местные жители и стали уносить пиво с собой. Многие приходили на место аварии уже с мешками и пакетами, чтобы унести побольше. В итоге местные жители украли около 30 тысяч упаковок пенного напитка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в американском штате Арканзас в результате столкновения грузовиков по дороге рассыпались сотни бутылок с виски. Полицейским потребовалось три часа, чтобы убрать алкоголь с проезжей части.