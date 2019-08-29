Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».

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Сообщается, что двое граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана упали в шахту лифта. В результате происшествия один из пострадавших получил легкие травмы, остальные трое получили травмы более серьезной тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в американском Нью-Йорке погиб 30-летний мужчина в результате падения лифта. Он оказался зажатым между лифтом и стеной шахты, от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.