Вена, 30 августа, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Центральная прокуратура Австрии по противодействую экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает Австрийское агентство печати.

Gregor Tatschl Хайнц-Кристиан Штрахе

По словам представителя прокуратуры, ведомство после проверки решило снять обвинения в злоупотреблении служебным положением, потому что Штрахе и его соратник из Австрийской партии свободы Йоханн Гуденус в 2017 году не были госслужащими. Однако расследование по подозрениям в злоупотреблении доверием прокуратура продолжает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа сотрудники прокуратуры провели обыски в домах Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса в рамках дела по злоупотреблении доверием. Позднее, 15 августа, прокуратура начала проверку информации о шантаже Штрахе, которому угрожали публикацией компромата.