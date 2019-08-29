President.gov.by Александр Лукашенко передаёт подарки Джону Болтону

Минск, 30 августа, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Подарки передал для американского президента Дональда Трампа и его жены Меланьи глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Подарки Лукашенко передал советнику Трампа по нацбезопасности Джону Болтону во время его визита в Минск. Трампу из Минска посылают кортик, а его жене — белорусский лён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон нанёс 29 августа визит в Белоруссию, где встретился с Лукашенко. Обсуждались разные темы, в итоге американец сказал, что люди в Белоруссии «всё ещё хотят независимости».

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