Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 30 августа, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, сообщает управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

SKas Эльбрус

Сообщается, что немецкие туристы почувствовали недомогание на высоте пяти тысяч метров на Эльбрусе. Отмечается, что ухудшение самочувствия было признаком горной болезни. Спасатели помогли спуститься альпинистам до поселка Терскол, затем немецкие туристы от помощи отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Малайзии. Он запросил помощи на высоте 5,2 тысячи метров.