Вашингтон, 30 августа, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели санкции против одного из крупных ливанских банков Jammal Trust Bank за финансирование движения «Хезболла», сообщает пресс-служба минюста США.

Американские санкции

Согласно заявлению американского минюста, под санкции попали также и три страховых компании, которые вели деятельность с Jammal Trust Bank. Также санкции были наложены на троих граждан Палестины и одного гражданина Ливана, которых подозревают в причастности к деятельности палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля США ввели санкции против трех сторонников ливанского движения «Хезболла». Соединенные Штаты их подозревают в оказании поддержки «Хезболле» и использовании своего служебного положения для продвижения ценностей этого ливанского движения.