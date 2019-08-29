Тирасполь, 30 августа, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Утилизация боеприпасов, находящихся на складах у приднестровского села Колбасна, — это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает ИА REGNUM.

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«Если некоторые политики Молдавии хотят спекулировать на этой теме, они занимаются бесполезным делом. Их участия я здесь абсолютно не вижу. Еще раз говорю — это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Как мы решим, так и будет», — добавил он.

Красносельский признал, что этот вопрос обсуждался в ходе недавнего визита в ПМР министра обороны России Сергея Шойгу. «Сергей Кужугетович обратился с предложением поддержать его в части проведения ревизии и уничтожения соответствующего арсенала, который опасно хранить и нет смысла держать на территории нашей республики. Как можно здесь сказать «нет»? Как мы видим на примерах России и Украины, склады имеют способность взрываться, приходить в негодность. Здравый смысл подсказывает, что с этим надо что-то делать», — отметил президент ПМР.

Он напомнил, как на территории Приднестровья появились эти военные склады. «По сути дела, это не российские, а советские боеприпасы, которые вывозились из стран Восточной Европы после распада Варшавского договора, и было принято решение не везти их далеко, а хранить здесь. Там находятся боеприпасы, срок хранения которых давно вышел — тридцать, пятьдесят и шестьдесят лет назад. Такие арсеналы, как авиационные бомбы тяжелого характера, и другое снаряжение абсолютно нет смысла и даже опасно хранить в нынешних условиях», — подчеркнул Красносельский.

При этом он отметил, что есть вопросы касаемо соблюдения экологической и техногенной безопасности. «Такие боезаряды, как авиационные бомбы, должны утилизироваться в определенных условиях. Сейчас это просто заявленное желание. Чтобы прийти к реализации, надо пройти определенный путь, заключить необходимые межправительственные договоры», — подвел итог Красносельский.

Напомним, в ходе визита в Молдавию и ПМР 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

Справка ИА REGNUM:

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.