Кишинёв, 29 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. США готовы поддержать предложенный Россией процесс утилизации боеприпасов со складов в приднестровской Колбасне. Об этом заявил в аэропорту Кишинева по итогам визита в Молдавию помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Джон Болтон во время визита в Кишинёв

«Лучшая возможность реализовать этот проект — создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было свое предложение, у США — свое. Я сказал президенту, что мы можем предоставить техническую помощь», — цитирует Болтона ТАСС.

Он добавил, что у США большой опыт уничтожения боеприпасов, химического оружия и т.д. «Могут быть различные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом», — сказал Болтон.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что реализация этой меры будет способствовать снижению напряженности в регионе. Он добавил, что это предложение скоро вынесут на рассмотрение участников переговорного формата «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию.

Справка ИА REGNUM:

На территории Приднестровья после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.