Киев, 29 августа, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на заседании 29 августа утвердила замруководителя офиса президента страны Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. В ходе голосования его кандидатуру поддержали 312 депутатов.

President.gov.ua Руслан Рябошапка

Чуть ранее Верховная рада также большинством голосов одобрила отставку Юрия Луценко с поста генерального прокурора. Согласно процедуре, после получения одобрения парламента, нового прокурора должен официально назначить президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка заявлял, что в случае назначения его первоочередными шагами станут масштабные кадровые перестановки в генеральной прокуратуре и реформа этого ведомства.

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