Кишинёв, 29 августа, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Власти Молдавии возмущены сделкой о продаже компании, взявшей в концессию аэропорт Кишинева. Как передает ИА REGNUM, активы перешли инвестиционной компании NR Investments Ltd, которая принадлежит бизнесмену Натаниэлю Ротшильду.

Simiprof Аэропорт. Кишинев

Президент Молдавии Додон призвал расследовать обстоятельства сделки и привлечь виновных к ответственности. В правительстве Молдавии заявили, что с ними при проведении сделки не консультировались.

В NR Investments Ltd заявили, что завершили сделку. И пообещали управлять аэропортом абсолютно прозрачно, максимально использовать его потенциал, привлекать дополнительные инвестиции и т.д.

Ротшильд пообещал работать в тесном сотрудничестве с правительством Молдавии в расширении аэропорта и «приведении его в соответствие лучшим европейским стандартам».

Ранее появилась информация о продаже 95% акций компании Avia Invest компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева.

По словам премьер-министра Майи Санду, процедура продажи не завершена, и она не может быть завершена пока на имущество наложен арест. Санду добавила, что правительство продолжает изучать обстоятельства и условия соглашения о концессии и то, может ли оно быть разорвано, чтобы аэропорт был возвращен государству.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что власти заблокировали сделку по смене владельцев концессионера Кишиневского аэропорта, а само соглашение о концессии может быть разорвано.

Аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании Натаниэля Ротшильда. Интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.