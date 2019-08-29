Кишинёв, 29 августа, 2019, 23:39 — ИА Регнум. В отношениях Молдавии и США начался «принципиально новый этап развития стратегического партнерства». Об этом заявил по итогам встречи в Кишиневе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md] Игорь Додон

По словам Додона, отношения активизировались после смены власти в Молдавии в июне этого года. Он призвал Вашингтон продолжить поддержку нынешнего парламентского большинства и правительства Молдавии. Додон также рассчитывает на продолжение американской помощи Молдавии в рамках проектов «Вызовы тысячелетия» и «Компакт» .

Он заверил Болтона, что молдавская власть будет «и далее проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнерских отношений со странами Запада и Востока». Додон призвал США помочь «мирному урегулированию приднестровского конфликта при соблюдении территориальной целостности Республики Молдова».

Президент Молдавии рассказал, что в конце сентября отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН и рассчитывает на двустороннюю встречу с представителями руководства США.