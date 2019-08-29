Донецк, 29 августа, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики были обстреляны украинскими карателями на окраине Горловки, сообщил 29 августа журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

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Сотрудники МЧС были обстреляны украинскими силовиками когда тушили дом, загоревшийся в результате предыдущего обстрела, устроенного украинскими военными.

По словам Ивана Приходько, огонь вёлся из стрелкового оружия.

«Во время ликвидации последствий обстрела по улице Рыбалко, 161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет», — сказал Иван Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 августа украинские силовики подвергли миномётному обстрелу шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.