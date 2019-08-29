Калининград, 29 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 свыше семи часов летал у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей России, сообщают 29 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Alan Radecki Akradecki Самолёт Sentinel R.1

Самолёт-шпион с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303, взлетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, облетел границы Калининградской области и более трех с половиной часов курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей РФ, оставаясь в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, британский воздушный разведчик курсировал вдоль западных рубежей Белоруссии.

Напомним, самолёты этого типа предназначены для сбора и оперативной передачи информации в реальном времени. Установленное на них радарное оборудование позволяет обнаруживать и отслеживать подвижные и стационарные объекты.