Вашингтон, 29 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. В США состоялись первые лётные тесты беспилотного летательного аппарата для перевозки тяжёлых грузов, сообщает 29 августа Aviation Week.

Беспилотник

Беспилотник, способный перевозить грузы массой до 225 кг, создан компанией Elroy Air и его коммерческая эксплуатация может начаться уже в 2020 году.

Дрон сконструирован по самолётной схеме, но взлёт и посадку он осуществляет вертикально как вертолёт

Взлетает и садится дрон благодаря шести несущим винтам с электромоторами, а горизонтальное движение обеспечивает толкающий винт.

Под фюзеляжем аппарата расположен грузовой контейнер. В нём беспилотник способен доставлять груз на расстояние до 500 км.

Разработчики заявляют, что аппарат может доставлять как коммерческие, так и военные грузы. Кроме того, его можно применять в поисково-спасательных операциях.