Минск, 29 августа, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону водку, которую он назвал «белорусской водкой», сделанной на родниковой воде, которая, по словам Лукашенко, очень нравится Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, и она якобы лучше русской водки.

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Напомним, что Болтон сегодня впервые посетил Минск. В белорусскую столицу он прилетел из Киева, где корректировал украинскую внутреннюю политику накануне назначения нового кабинета министров.

В Минске Болтон прямо сказал Лукашенко, что США не позволят России поглотить Белоруссию.

Обрадовавшись такому обещанию, Лукашенко подарил Болтону водку под названием «Президент».

«Это в магазине не продается — водка, белорусская, из нашей родниковой воды», — сказал Лукашенко.

«Лучше, чем русская водка?» — уточнил Болтон, явно подыгрывая Лукашенко.

«Да», — ответил президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что водка эта изготавливается в небольших объемах и только для подарков.

«Главам государств я обычно дарю… Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко подарил Болтону ещё и сладости. Белорусский президент отметил, что изготовлены они в Белоруссии без сахара и консервантов, поэтому Болтон должен их съесть в ближайшие 10 дней, лучше всего сразу в самолете.