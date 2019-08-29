Москва, 29 августа, 2019, 22:26 — ИА Регнум. ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW произошло вечером 29 августа в центре Москвы, передаёт «Пятый канал».

Venkata Chaitanya Эмблема Lambhorgini

Как сообщается, авария поризошла на Большой Грузинской улице. На месте находятся сотрудники дорожной полиции.

По информации телеканала «Рен ТВ», в результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.