Ростов-на-Дону, 29 августа, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Работа над проектом строительства дороги в районе Театрального спуска — на месте крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону — должна быть завершена через год. После этого власти начнут выкупать выгоревшие в августе 2017 года участки. До этого времени ответственность за состояние территорий лежит на собственниках.

Игорь Грабарь. Новая дача(фрагмент). 1903

«По заказу администрации к оценке участков будут привлечены независимые оценочные компании. Участки будут выкуплены у пострадавших от пожара по рыночной стоимости», — цитирует «Коммерсант-Юг» заместителя главы городской администрации по строительству и архитектуре Андрея Дикуна.

ИА REGNUM напоминает, что неделей ранее жители Ростова-на-Дону, пострадавшие в 2017 году от августовского пожара, вышли на митинг. Акцию протеста горожане устроили в связи с тем, что жилищный вопрос некоторых погорельцев до сих пор не решён.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар уничтожил десятки домов. Огнеборцы вместе с добровольцами работали на пепелище более суток. Около 60 человек пострадали, один погиб. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор.