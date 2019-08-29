Гонконг, Китай, 29 августа, 2019, 22:03 — ИА Регнум. «В огонь, пылающий в Гонконге, подлили масла, — сообщает сегодня, 29 августа, испанское издание El Pais. — Полиция запретила — под предлогом обеспечения безопасности — народный сход и многолюдный марш, назначенный на эту субботу Фронтом по защите прав человека и гражданских свобод. Это объединение за последние два месяца организовало ряд масштабных манифестаций с участием сотен тысяч человек на автономной китайской территории».

Studio Incendo Полиция Конконга

Вскоре после того, как Фронт подтвердил информацию о запрете, он сообщил, что его лидер Джимми Шам подвергся атаке в ресторане средь бела дня. Нападавшие были вооружены бейсбольными битами и скрывали лица под масками. Шам не пострадал, но защищавший его помощник получил сильные удары по левой руке, в результате чего ему потребовалась госпитализация. По словам полиции, атаковавшим мужчинам не китайской национальности удалось скрыться.

Нападение произошло после того, как организация Шама получила от полиции официальный запрет на проведение демонстрации в виде пятистраничного документа. Мероприятие Фронта было полностью запрещено впервые. Объединение организовало уже семь манифестаций начиная с 9 июня, когда удалось собрать около миллиона человек (по сведениям самого Фронта) на протест против законопроекта об экстрадиции, легший в основу народных волнений.