Киев, 29 августа, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства республики. Голосование по кандидатуре премьер-министра, а затем по списку новых-старых министров состоялось сегодня, 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Сегодня в Киеве проходит первое заседание Верховной рады в обновленном составе.

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. Он выходец из структуры под названием «Офис эффективного регулирования» (BRDO — Better Regulation Delivery Office — независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров). Эксперты отмечают, что Гончарук фигура в команде Зеленского «внешняя» и вряд ли в его руках будет сконцентрировано большое влияние.

Министром иностранных дел стал Вадим Пристайко. Он в прошлом был заместителем экс-главы МИД Украины Павла Климкина, а также главой миссии Украины при НАТО.

Министром обороны стал внештатный советник президента Зеленского Андрей Загороднюк. Он ни дня не служил в украинской армии и считается ставленником олигарха Игоря Коломойского.

Портфель министра внутренних дел Украины сохранил непотопляемый Арсен Аваков, который переходит уже в третье правительство подряд.

Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства стал почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. Ему представится возможность на практике воплотить свои теоретические знания.

Портфель министра финансов сохранила Оксана Маркарова.

Министром образования и науки Украины стала депутат от «Слуги народа» Анна Новосад.

Бывший советник при министерства финансов Юлия Соколовская стала министром социальной политики. От монетаристов в социалке вряд ли стоит ждать прорывов.

Министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая. Ранее она была руководителем комиссии по вопросам реформ системы здравоохранения общественного совета при Минздраве.

Министром юстиции стал бывший глава правления «Офиса эффективного регулирования» (BRDO) Денис Малюська. Он явно идет в связке с новым премьером. Стоит отметить, что Малюська консультирует Всемирный банк с 2010 года.

Портфель министра транспорта получил Владислав Криклий. Он с 2015 года был начальником главного сервисного центра МВД. Вполне возможно, что Криклий идет в дополнение к Авакову.

Министром молодежи, культуры и спорта стал бывший гендиректор украинского телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Министром кабинета министров (глава аппарата) стал украинский бизнесмен, бывший IT-директор «Приватбанка» Дмитрий Дубилет. По всей видимости, также ставленник Коломойского.

Министерство по вопросам ветеранов и «временно оккупированных территорий» возглавила Оксана Коляда. Ранее она была заместителем министра в этом же ведомстве.