Каракас, 29 августа, 2019, 21:59 — ИА Регнум. «Глава парламента Хуан Гуайдо, признанный исполняющим обязанности президента Венесуэлы более чем 50 странами, назначил в минувшую среду нескольких президентских уполномоченных, соответствующих министрам его кабинета», — пишет испанское издание El Mundo.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

Депутата Хулио Боргеса Гуайдо сделал уполномоченным по вопросам развития за рубежом, что является аналогом должности главы МИД. «Он займется увеличением международного давления на диктатуру, давления дипломатического и финансового», — уточнил оппозиционный лидер в ходе пресс-конференции. Инженер Алехандро Плас получил должность президентского уполномоченного по экономическому развитию, чтобы координировать «стратегию по восстановлению экономики и преодолению бедности». Адвокат Хавьер Троконис стал уполномоченным по управлению и восстановлению активов, а активист Умберто Прадо — по правам человека.