Донецк, 29 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Украинские каратели за последние сутки устроили миномётный обстрел шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил 29 августа журналистам официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Разрушения

По информации Народной милиции ДНР, всего за 29 августа украинскими карателями было выпущено 52 мины калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, украинские силовики активно вели огонь из боевых машин пехоты (БМП), гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Повреждены и сожжены несколько жилых домов и Дом культуры в поселке Коминтерново.

Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Стоит отметить, что такая активизация обстрелов «совпала» по времени с формированием в Киеве нового правительства Украины.