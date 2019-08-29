Рим, 29 августа, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Следственный судья города Агридженто (Италия) Стефано Заммуто распорядился в этот четверг, 29 августа, освободить судно Open Arms, которое оставалось конфискованным итальянскими властями с 21 августа, когда произошла высадка спасенных мигрантов на Лампедузу. Об этом сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на информацию агентства AdnKronos.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Спасательный корабль испанской неправительственной организации был задержан по приказу прокурора Агридженто после того, как последний поднялся на борт судна и лично оценил ситуацию, в которой оказались мигранты после почти двух недель с момента их спасения в Средиземном море.

Хотя ранее судья ратифицировал изъятие судна, объявленное прокурором Луиджи Патронаджио в связи с инициированием расследования действий итальянской администрации, не позволившей высадку, теперь поступило распоряжение вернуть Open Arms испанской НПО. Такое решение было принято на основании того, что «после эвакуации и спасения мигрантов» от судна не требуется быть представленным в качестве доказательства, поскольку «никакая ответственность на организацию и экипаж не возлагается».