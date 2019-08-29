Цхинвал, 29 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Южная Осетия требует от грузинской стороны ответа на вопрос о судьбе пяти пропавших в августе 2008 года граждан республики. Об этом заявил на брифинге 29 августа полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, передает ИА «Рес».

Cominf.org Мурат Джиоев

"Мы располагаем точной информацией, что пятеро из семерых граждан нашей Республики, пропавших в августе 2008 года, находились в руках силовых структур Грузии. Мы настаиваем на том, чтобы грузинская сторона дала нам ответ на вопрос, куда делись эти молодые люди», — отметил полпред.

Мурат Джиоев подчеркнул, что Южная Осетия не обвиняет нынешние власти Грузии в том, что случилось в августе 2008 года, но просит содействие в выяснении судьбы пропавших граждан. Полпред добавил, что работа по выяснению судьбы граждан, пропавших без вести с 1991 года, также будет продолжена.

С 1990-х годов без вести пропавшими в Южной Осетии считаются 130 человек, с 2008 года — 7 человек.