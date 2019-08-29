Киев, 29 августа, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Верховная рада Украины утвердила Арсена Авакова на должности министра внутренних дел страны, сообщает 29 августа пресс-служба украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

За кандидатуру Авакова проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме, равном 226 голосам.

Напомним, Арсен Аваков занял эту должность сразу же после нацистского госпереворота в феврале 2014 года и с тех пор сохраняет её за собой.

Кроме сотрудников МВД и полиции, Аваков контролирует Нацгвардию, в состав которой включены многочисленные нацистские добровольческие батальоны.

По мнению ряда экспертов, на данный момент Аваков располагает самой дееспособной силовой структурой Украины, вполне сопоставимой с вооружёнными силами этой страны.