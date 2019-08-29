Варшава, 29 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение сократить программу его визита в Польшу. Об этом 29 августа сообщает Польское агентство печати со ссылкой на главу кабинета президента республики Кшиштофа Щерского.

The White House Дональд Трамп

Ранее ожидалось, что Дональд Трамп прилетит в Варшаву вечером 31 августа и пробудет там до 2 сентября включительно. Однако, по последним данным, самолёт с главой Белого дома приземлится в аэропорту «Окенче» утром 1 сентября. Подробностей о причинах изменений в графике американского лидера не приводится.

Напомним, Дональд Трамп посетит Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которых он, как ожидается, выступит с речью. Во второй день визита президент США проведёт встречи и переговоры с польским руководством.

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