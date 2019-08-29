Москва, 29 августа, 2019, 21:24 — ИА Регнум. В приемную президента Российской Федерации сегодня, 29 августа 2019 года, были переданы подписи более 60 тысяч жителей Архангельской области, категорически не согласных со строительством полигона для отходов Москвы на станции Шиес Ленского района Архангельской области.

Председатель инициативной группы жителей «Чистая Урдома» Светлана Михайловна Бабенко с подписными листами у входа в приемную Президента РФ 29 августа 2019 года

Подписи были собраны во время опроса жителей региона, проведенного активистами инициативной группы «Чистая Урдома» и межрегионального общественного движения «Комитет защиты Вычегды».

Ниже ИА REGNUM публикует текст обращения к президенту, под которым были поставлены подписи.

Коробки с подписными листами обращения к Президенту РФ жителей Архангельской области

Президенту Российской Федерации Путину В. В.

от инициативной группы «Чистая Урдома» в лице председателя Бабенко Светланы Михайловны, 165 720, Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. К. Либкнехта, д. 40, кв. 32

от межрегионального общественного движения «Комитет защиты Вычегды» в лице председателя правления Голоушкина Александра Николаевича, 165 720, Архангельская область, Ленский район, п. Урдома, ул. Победы, д. 3

О мнении населения жителей Архангельской области по вопросу полигона ТКО на ст. Шиес

Руководствуясь Поручением президента Российской Федерации правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов (июль 2019 г.), на территории Архангельской области, в том числе Ленского района и муниципального образования «Урдомское», нашими общественными объединениями был проведен опрос мнения жителей, в соответствии с которым более 99% жителей Архангельской области категорически против полигона ТКО на ст. Шиес:

Всего подписных листов

Всего подписей

В том числе подписей

«Категорически против»

«Поддерживаю»

Не определились

Отказались участвовать

Архангельская область

4532

62 920

61 723

28

1169

Ленскийрайон

5512

5507

3

2

85

МО «Сафроновское»

2398

2395

3

0

44

МО «Урдомское»

2483

2481

0

2

35

МО «Козьминское»

412

412

0

0

5

МО «Сойгинское»

219

219

0

0

1

Кроме того, в августе 2019 года по тому же вопросу АНО «Левада-центр» и ЦСИ «Фокус» были проведены социальные исследования, из которых также следует, что около 90% населения Архангельской области против полигона на ст. Шиес.

Указанные сведения абсолютно верно отражают чрезвычайно напряженную социальную ситуацию в Архангельской области.

В связи этим при осуществлении полномочий президента Российской Федерации просим гарантировать учет данного мнения населения, так как губернатор Архангельской области И. А. Орлов не реагирует на него и не обеспечивает его учет надлежащим образом.

Аналогичное обращение об учете мнения населения, с приложением копий актов подсчета подписей направлено в адрес правительства Архангельской области.

Приложение

1. Подписные листы с мнением жителей Архангельской области против полигона ТКО на ст. Шиес, в трех коробках на 4532 листах, в оригиналах.

2. Заверенная копия решения депутатов Совета депутатов МО «Урдомское» от 06.08.2019 года о проведении опроса жителей МО «Урдомское», на 1 листе.

3. Акт подсчета подписей в подписных листах, собранных в результате опроса мнения жителей Архангельской области (в возрасте от 18 лет и старше) от 26.08.2019 г. , на 1 листе, в оригинале.

4. Акт подсчета подписей в подписных листах, собранных в результате опроса мнения жителей Ленского района Архангельской области (в возрасте от 18 лет и старше) от 26.08.2019 г. , на 1 листе, в оригинале.

5. Акт подсчета подписей в подписных листах, собранных в результате опроса мнения жителей МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области (в возрасте от 18 лет и старше) от 26.08.2019 г. , на 1 листе, в оригинале.

6. Решение депутатов Совета депутатов МО «Урдомское» от 27.08.2019 года о результатах опроса жителей МО «Урдомское», на 1 листе, в оригинале.

Председатель инициативной группы «Чистая Урдома» С. М. Бабенко.

Председатель правления межрегионального общественного движения «Комитет защиты Вычегды» А. Н. Голоушкин.