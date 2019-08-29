В Екатеринбурге снова закрывают Макаровский мост
Екатеринбург, 29 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова закрывают движение транспорта по Макаровскому мосту. Очередное ограничение будет действовать с 11:00 30 августа по 06:00 2 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
Екатеринург.рф
Макаровский мост. Екатеринбург
В этот раз мост перекрывают в связи с тем, что рабочие будут обустраивать трамвайные пути. Работы проведёт ООО «ГУДСР».
В мэрии добавляют, что затем дважды мост будут перекрывать в сентябре.
Как сообщало ИА REGNUM, Макаровский мост реконструируют с 2016 года. Летом 2019-го после очередного этапа работ движение по нему открыли для всех видов транспорта.