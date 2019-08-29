Москва, 29 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Отсутствие политической борьбы за власть может негативно сказаться на работе депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа». Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Для этого мы все говорили, что у Зеленского не было возможности. Хотя по запуску процесса продажи земли у него возможности были, а для приостановки войны — нет. Теперь возможности есть — в парламенте большинство, сейчас избирают свой кабинет министров», — отметил эксперт.

Однако происходящее едва ли можно назвать позитивным процессом. Люди, которые пришли во власть, не являются профессионалами, отметил эксперт.

«Проблема этих людей в чём? Они за что? За всё хорошее против всего плохого. Они не идейные, они ни левые, ни правые. Они просто пришли во власть, так же как 28 лет назад Украине упала независимость, и никто не знал, что с ней делать. Сейчас также им в руки упала власть. Они ничего не делали, чтобы её взять», — заявил эксперт.