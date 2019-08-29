Екатеринбург, 29 августа, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа. Причиной стали недоработки следствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Возможно, после устранения недочётов оно будет снова направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа православные активисты провели на Площади Первой пятилетки акцию против «Супрематического креста», автором которого является Покрас Лампас. В итоге планировавший 26 августа приехать в Екатеринбург и восстановить работу, граффитист отложил свой визит. В тот же день представители православной общественности и фестиваля «Стенограффия» встретились и пришли к компромиссу. Изображения креста на площади не будет, рисунок изменят.

Оксане Ивановой вменили нарушение правил пикетирования. Ей грозит штраф.