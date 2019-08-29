Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
Екатеринбург, 29 августа, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа. Причиной стали недоработки следствия.
Возможно, после устранения недочётов оно будет снова направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа православные активисты провели на Площади Первой пятилетки акцию против «Супрематического креста», автором которого является Покрас Лампас. В итоге планировавший 26 августа приехать в Екатеринбург и восстановить работу, граффитист отложил свой визит. В тот же день представители православной общественности и фестиваля «Стенограффия» встретились и пришли к компромиссу. Изображения креста на площади не будет, рисунок изменят.
Оксане Ивановой вменили нарушение правил пикетирования. Ей грозит штраф.