Киев, 29 августа, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Украинский парламент назначил нового министра обороны, доверив эту должность внештатному советнику президента Владимира ЗеленскогоАндрею Загороднюку, сообщает 29 августа пресс-служба Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

Кандидатуру Загороднюка поддержали 314 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 проголосовавших.

Ранее Андрей Загороднюк занимал должность члена наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром», руководил офисом реформ военного ведомства.

По каким соображениям была выбрана именно эта кандидатура, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа на Украине назначили нового главу правительства страны.