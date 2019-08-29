Киев, 29 августа, 2019, 18:41 — ИА Регнум. После назначения нового премьер-министра Украины, в Раде приступили к формированию правительства. Однако нашлось неожиданное препятствие — кандидата на пост министра обороны Андрея Загороднюка внезапно не оказалось в сессионном зале. В итоге в заседании был объявлен перерыв, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Андрей Загороднюк

«Цирк с министром обороны — кинулись назначать, а его нет. Прям как в комедии: «Был у нас толмач-немчин — ему переводить, а он лыка не вяжет»… Новые лица — они такие… Их не только надо назначить, но и потом полдня побегать, чтобы приказ о назначении вручить», — комментирует события в парламенте экономист Алексей Кущ.

В ходе перерыва Загороднюка разыскали, после чего возобновилось заседание Рады.

Кандидат в министры обороны рассказал, что до 2014 г. он соприкоснулся с армией только во время прохождения службы на военной кафедре, а после 2014 г. усиленно занимался реформами Вооруженных сил Украины. Своей главной задачей 44-летний Загороднюк назвал борьбу с коррупцией в армии и приведение ВСУ к стандартам НАТО.

После непродолжительной дискуссии состоялось голосование — за назначение Загороднюка проголосовали 314 депутатов при 226 необходимых, 25 — против.

Президент Зеленский не объяснил, почему сделал столь оригинальный выбор министра обороны.