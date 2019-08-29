Рим, 29 августа, 2019, 18:40 — ИА Регнум. 19 октября в Риме пройдет масштабный протестный митинг, написал на своей странице в Twitter в четверг, 29 августа, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

По его словам, участники акции выразят таким образом свое недовольство вероятным формированием правительства, актуальный совокупный рейтинг которого не превышает 40%.

Большинство граждан недовольны тем, что новое правительство Италии «родилось в Париже и Брюсселе», отметил Сальвини, таким образом намекая на то, что вероятное новое правительство Италии по его мнению будет отстаивать интересы евробюрократов, а не граждан страны.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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