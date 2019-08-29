Киев, 29 августа, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 28 августа в Верховной раде с посланием об основах внутренней и внешней политики, назвал приоритетные задачи для парламента нового созыва.

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По его словам, ключевыми целями для Верховной рады должны стать укрепление национальной безопасности и обороны, а также завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма в состав Украины.

Среди других задач, которые стоят перед парламентом, Зеленский назвал принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте, проведение «действительных реформ правоохранительных органов и судебной системы», принятие мер по децентрализации власти, улучшение условий для инвестиций из-за рубежа.

Напомним, ранее в ходе выступления Владимир Зеленский обозначил для новой Верховной рады испытательный срок в один год. В случае если депутатам не удастся доказать свою эффективность за это время, парламент будет распущен, заявил он.