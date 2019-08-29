Киев, 29 августа, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал понять, что государство не будет вмешиваться в работу Нацбанка, но вместе с тем пообещал «диалог» с регулятором.

President.gov.ua Алексей Гончарук

Об этом он заявил сегодня, 29 августа, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский премьер заявил, что правительству нельзя вмешиваться в работу Национального банка, поскольку это не политический орган.

«Их независимость — в принципе основа макроэкономической стабильности Украины, ее подрывать нельзя… Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Национальным банком, чтобы они не были слишком консервативными. Чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность чуть больше снизить кредитную ставку, чтобы люди могли получить ресурсы», — сказал Гончарук.

Ранее сегодня Верховная рада утвердила предложенную президентом Зеленским кандидатуру Алексея Гончарука на посту главы правительства Украины. До этого Гончарук занимал пост заместителя главы офиса президента по экономическим вопросам. Он заявил депутатам, что считает основой процветания экономики Украины сотрудничество с МВФ.