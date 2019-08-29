Дамаск, 29 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Российские ВКС 28 августа нанесли серию авиаударов по северо-восточному району провинции Латакия. Использовались как самолёты, так и ударные вертолёты. В качестве приоритетных целей были выбраны подземные тоннели у горного города Кабани.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

По данным военного источника новостного ресурса Al-Masdar News, было нанесено более двадцати отдельных ударов в районе этого города. После налетов российской авиации последовали ракетные удары 4-й дивизии Сирийской арабской армии.

В районе у города Кабани сосредотачивается всё большее количество техники и живой силы правительственных войск. Идет подготовка к крупному наступлению на этот населенный пункт. Город находится в руках террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взятие Кабани откроет путь на важнейший стратегический пункт исламистов — город Джиср эш-Шугур в провинции Идлиб. Окончательно покончив с боевиками в этом районе, удастся полностью обезопасить российскую авиабазу Хмеймим от атак дронов и ракетных обстрелов.