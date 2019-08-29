Калуга, 29 августа, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В Калуге на заседании Совета по архитектуре утвердили проект строительства калужского областного театра юного зрителя и концепцию устройства светопрозрачной конструкции над дворовой территорией Гостиного двора, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калуге на месте бывшего городского рынка возведут новое здание театра юного зрителя

Проект строительства калужского областного театра юного зрителя был представлен ООО «Скайдер». Новое здание детского театра расположится на месте бывшего городского рынка. Первичное обследование выявило 60% износ конструкций здания рынка, целесообразен был только снос старого и строительство нового здания. Предложенный проект детского театра включает два зала на 400 и 90 зрителей, гардеробные, гримерные, костюмерные, административные помещения и кафе. Особое внимание проектировщики уделили созданию современной сцены, оснащенной инженерными конструкциями. Предполагается также и строительство открытой сцены, которая будет обращена в сторону нового городского парка.

Совет по архитектуре также рассмотрел концепцию устройства светопрозрачной конструкции над дворовой территорией объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двор». По итогам обсуждения в работу принят проект московского ООО «Аттик Д.И.К». В частности, концепция предусматривает возведение навеса над площадью Ансамбля для удобства круглогодичного использования площади, проведения культурно-массовых мероприятий, ярмарок и концертов. Исторические здания Гостиного двора при строительстве навеса не будут затронуты.