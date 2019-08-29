Пермь, 29 августа, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов назначен генеральным директором театра, что знаменует собой переход работы учреждения культуры на директорскую модель управления, об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

D V S Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского

Данный факт был ожидаем с тех пор, как бывший художественный руководитель театра Теодор Курентзис досрочно расторг контракт с учреждением культуры.

«Теперь вся полнота ответственности, которая ранее разделялась между Курентзисом и Борисовым, ложится на плечи последнего» , — отметил источник.

Как отмечают в театре, Борисовым был сформирован художественный совет, в который, помимо генерального директора, также вошли главный дирижер Артем Абашев, директор оперной труппы Медея Ясониди, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, главный хормейстер Евгений Воробьев. Указанный совет будет решать вопросы коллегиально, подчеркнули в театре.

Напомним, Пермский театр оперы и балета переходит на директорскую форму существования, что не предполагает наличие художественного руководителя, коим с 2011 года являлся известный дирижёр Теодор Курентзис.