Киев, 29 августа, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Верховная рада Украины назначила новым премьер-министром страны 35-летнего Алексея Гончарука, который до этого занимал должность заместителя главы офиса президента Украины.

President.gov.ua Алексей Гончарук

За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук в своей речи заявил, что его самое главное задание — экономический рост Украины минимум по 5−7% в год, но достигнуть этого будет непросто из-за текущих проблем в экономике.

«У нас в ужасном состоянии хозяйство — мы отапливаем космос, то есть воздух… У нас война на Донбассе и у нас до сих пор коррупция. Этому нужно положить конец, и мы это сделаем. В новом правительстве воровать не будут… Мы должны помнить, что из нашей страны уезжают люди, потому что нет рабочих мест… Еще одна беда — контрабанда. Это нужно остановить, мы знаем, как это сделать», — заявил новый глава правительства.