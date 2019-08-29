Москва, 29 августа, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Роман Сущенко был перевезён из колонии в московский следственный изолятор «Лефортово». Об этом 29 августа сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Наручники

С чем именно связано этапирование осуждённого в Москву, он не уточнил. Официальных комментариев на этот счёт пока также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Роман Сущенко в июне 2018 года был приговорён к 12 годам строгого режима за шпионаж в пользу Киева. По данным ФСБ России, он являлся штатным сотрудником управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее сегодня стало известно, что в московское СИЗО также был доставлен осуждённый за подготовку терактов в Крыму украинский режиссёр Олег Сенцов.

Не исключается, что Сенцов и Сущенко могут быть освобождены в рамках готовящегося взаимного обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня отказался давать какие-либо комментарии на этот счёт.