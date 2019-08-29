Сухиничи, Калужская область, 29 августа, 2019, 17:44 — ИА Регнум. За шесть лет, с 2019 по 2024 годы, на ремонт и капитальный ремонт дорог Калужская область получит 3,3 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 29 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Калужская область за шесть лет получит на ремонт дорог более 3 млрд рублей

В настоящее время в Сухиничском районе Калужской области производятся работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения М-3 «Украина» — Шлиппово — Соболёвка — Дабужа. Протяженность участков равна 12,100 км. Площадь ремонта составляет 73 тыс. 928,45 квадратных метра. При производстве работ по укладке асфальтобетонного покрытия применяются асфальтобетонные смести производства местных заводов.

Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.