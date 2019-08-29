Ярославль, 29 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Причиной аварии с дебаркадером в Ярославле, который затонул в Волге при буксировке 25 августа, мог стать затопленный понтон. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на свои источники.

Затонувший дебаркадер

Эту информацию подтвердили и источники ИА REGNUM. Сегодня на месте происшествия работали водолазы, которые исследовали дно в месте крушения и сам дебаркадер. Они обнаружили пробоину в днище дебаркадера и затопленный понтон в месте крушения. Вероятнее всего, именно на затопленный понтон и наткнулся плавучий ресторан при буксировке. После этого он накренился и ударился о стойку причала, получив дополнительные разрушения. Затем дебаркадер начал съезжать по дну от берега, так как в этом месте идет резкий свал.

Перед буксировкой нужно было обследовать маршрут, чтобы убедиться в безопасности пути, например, при помощи эхолота. Но этого сделано не было.

Есть и еще один нюанс. Дебаркадер буксировали к бесхозному причалу в районе деревни Парково. Согласно закону о безопасности гидротехнических сооружений, заниматься таким причалом должны были региональные власти. Они были обязаны либо создать организованный причал, либо демонтировать его. Но этого также не было сделано.

Впрочем, официальные выводы расследования пока неизвестны. Причины крушения устанавливает Ространснадзор. Остроумные же ярославцы уже окрестили ресторан-дебаркадер в мавританском стиле «Мавритаником» и предлагают устраивать туда экскурсии для туристов.