Москва, 29 августа, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Верховная рада нового созыва будет менее агрессивной, чем прежде, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом он заявил 29 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Government.ru Юрий Бойко

«Обстановка отличается от того разгула национализма, который был пять лет, — сказал Бойко. — И с другой стороны большинство, которое сформировалось, пытается узурпировать власть полностью, и это настораживает. Тем не менее я думаю, что этот парламент будет менее агрессивен по внешним вопросам, чем предыдущий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фракция партии «Слуга народа» в Верховной раде нового созыва будет действовать как коалиция, так как имеет в своём составе большинство народных депутатов от конституционного состава парламента. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.