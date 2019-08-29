Симферополь, 29 августа, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В Крыму свыше 8 тысяч многоквартирных домов подготовлены к отопительному сезону, котельные готовы на 61%. Об этом 29 августа сообщили в пресс-служба министерства ЖКХ РК.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«К отопительному сезону подготовлено свыше 8 тысяч многоквартирных домов — 57% от общего количества. Общая готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет по котельным — 61%, по тепловым сетям — 73%, по водопроводно-канализационному хозяйству — 75%», — уточнили в министерстве ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Симферополе сообщили о том, что половина жилищного фонда города не готова к отопительному сезону.