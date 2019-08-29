Москва, 29 августа, 2019, 17:25 — ИА Регнум. В связи с назначениями на правительственные должности в Киеве уже начинаются протестные выступления, и дальше политическая нестабильность будет только расти. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По итогам выборов было понятно, что многие люди, которые десятилетиями были в парламенте — это достаточно крепкие хозяйственники, миллионеры, миллиардеры, выпали из парламента. Я тогда ещё говорил, эти люди не будут просто так сидеть и ждать, когда их будут грабить», — заявил Килинкаров.

«Они, имея огромные финансовые возможности, будут готовить площадку для атаки по новой власти. Они, безусловно, будут это делать. Но руководствоваться будут не интересами народа или интересами Украины, а руководствуясь своими бизнес-интересами. И каждая финансово-промышленная группа будет иметь свои С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее», — подчеркнул он.

28 августа в Киеве возле офиса президента состоялась акция протеста против возможного переназначения министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве. Несколько сотен активистов выкрикивали лозунги «Аваков — чёрт» и жгли файеры.