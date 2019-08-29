Москва, 29 августа, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Начальник Управления информационного и документационного обеспечения президента России Сергей Осипов был освобожден со своей должности 29 августа. Президентский указ об увольнении был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Освободить Осипова Сергея Николаевича от должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Стоит отметить, что данное управление отвечает за функционирование системы делопроизводства в администрации президента, занимается информационным и документационным обеспечением. Также управление отвечает за связь с органами исполнительной власти в регионах и за комплектацию и сохранность архива президента и администрации.