Санкт-Петербург, 29 августа, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Сеть АЗС «Газпромнефть» начала сотрудничество с крупнейшими сетями ресторанов быстрого питания. Первая такая заправочная станция открылась 29 августа в Петербурге, на Пулковском шоссе, 42А, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Газпромнефть» Новая АЗС на Пулковском шоссе

Как поясняют в компании, теперь клиент может заправиться «по-европейски»: отдохнуть и перекусить в ресторане (на Пулковском это «Бургер Кинг»), подзарядить свой электромобиль и даже бесплатно сдать в утилизацию свои старые покрышки. Вскоре там же установят пункт раздельного сбора мусора — контейнеры для пластика, стекла и бумаги в рамках экологического проекта.

Кроме того, на этой станции большое количество медиаповерхностей, начиная со стелы на въезде. Интерактивными экранами оборудованы фасад, фриз, зона топливораздаточных колонок для быстрой коммуникации с автовладельцем.

Как отмечает руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков, если обычная заправка компании в среднем за сутки продает физическим лицам порядка 20 тонн топлива, то на АЗС подобного формата, где уже проведена реконструкция в соответствии с программой цифровизации сети «Газпромнефть», сбыт возрастает на 60%.

Сейчас на медиаэкранах демонстрируют, например, рекламу мобильного приложения «Газпромнефти», через которое можно получать индивидуальные преференции с экрана телефона — от скидок на топливо до сопутствующих товаров.

«Плюс у нас активно развивается возможность заправки через мобильное приложение, то есть клиент сам себя может заправить, не заходя в торговый зал, если он спешит, торопится. Сейчас такой возможностью пользуются порядка 300 тысяч клиентов в месяц, объем реализации через приложение составил 3 млн литров в месяц», — добавил Кузьменков.

Если же у автомобилиста есть время, он сможет приобрести кофе или снэк в привычном павильоне. В среднем на станции сети продаются по 3 тыс. чашек кофе и по 1,5 тыс. хот-догов. Один такой хот-дог в день открытия под чутким руководством Кузьменкова приготовил гендиректор «Бургер Кинг» в России Дмитрий Медовый. Затем Кузьменков повторил этот опыт, но уже с приготовлением бургера в ресторане фастфуда. За безопасность Дмитрий Медовый поручился.

«Это отдельный огромный процесс, который контролируется от места производства продукта до ресторана аудиторами разных международных организаций, которые нанимаются головным офисом. Плюс еще есть наши контролирующие органы, которые не дают нам расслабиться и держат нас всегда в тонусе, чтобы мы были безопасны для клиентов», — подчеркнул он.

Медовый добавил, что в этом году его сеть планирует открыть еще 100 заведений, превысив планку в 800 в России. «Мы уже стали второй сетью ресторанов в России — как по количеству, так и по доле рынка, так что наша задача простая — стать первыми. Надеюсь, с подобным партнером мы сможем открывать еще больше заведений», — сказал он. Две стойки предзаказа для водителей на улице должны нивелировать время ожидания в очереди, а внутри семьи могут оставить оставить ребенка в детской комнате.

«Газпромнефть» намерена и дальше развивать придорожный сервис с крупнейшими сетями быстрого питания в РФ. Уже идут переговоры о сотрудничестве с KFC, Mgrill и McDonald's.

«Это раcпространенная мировая практика сотрудничества заправочных сетей с ресторанами, кафе и магазинами. Мы оцениваем потенциал для развития такого формата станций в 10% от всей сети и рассчитываем, что в ближайшие 5−7 лет на 100 АЗС «Газпромнефть» могут появиться рестораны быстрого питания», — подчеркнул Олег Кузьменков.

Компания уже получила 50 заявок от операторов ресторанных сетей на определенные локации в центральном регионе страны. В среднем на одной такой станции ожидается увеличение трафика на 5−7%. Объем реализации топлива должен подняться на 3−5%.

Посетителям станций нового формата доступны бензины АИ-92, АИ-95, премиальный G-Drive 95, высокооктановый G-Drive 100, а также топливо «Дизель Опти».

Добавим, сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1,4 тыс. станций в России и СНГ.